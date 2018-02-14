Cumhurbaşkanından Nuray Hafiftaş'ın cenazesi için talimat

Akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören sanatçı Nuray Hafiftaş bugün hayata gözlerini yumdu. Sanatçı Nuray Hafiftaş'ın cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek

Nuray Hafiftaş için yarın ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sanatçı Müşerref Akay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Nuray Hafiftaş'ın cenazesi devlet töreniyle kalkacak." dedi.

SANAT DÜNYASI YASTA

Bu arada Edip Akbayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hafiftaş'ın sağlık durumunu öğrenmek için Kubat'la hastaneye geldiklerini ancak acı haberi aldıklarını belirterek, "Çok üzüldük. Halk müziğinde çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hepimiz faniyiz ama genç ölüm hepimizi üzüyor. Nuray'ın ölümü de bizi hastanenin kapısında şok etti, sanat camiasının başı sağolsun." dedi.