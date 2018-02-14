14/02/2018 17:53


Ankara'da kritik toplantı o cadde ve sokakların adı değiştirildi

Mustafa Tuna

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından bu ay için gerçekleştirilen olağan toplantının son oturumu bu akşam gerçekleşti

Meclis, Ankara Çankaya’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının ‘Zeytin Dalı’ Caddesi olarak değiştirilmesini tüm partilerin ve bağımsız Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul etti. Kararın ardından belediyeye bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri yeni adres tabelalarını caddeye takacak. Artık resmi yazışmalarda da caddenin adı ‘Zeytin Dalı’ olarak kullanılacak. 

GÜLEN İSİMLİ CADDE VE SOKAKLAR DEĞİŞTİ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan bir kararla Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşısı Fethullah Gülen’in ismini çağrıştırması nedeniyle Başkent’te ‘Gülen’ isimli 7 cadde ve sokağa ‘Vatan, diriliş, bayrak, kayı ve hilal gibi farklı isimler verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu 613. sokağın ismini “Fahreddin Paşa Sokağı” olarak değiştirmişti.

 

cumhurbaşkanı erdoğan
Cumhurbaşkanından Nuray Hafiftaş'ın cenazesi için talimat
Netanyahu
İsrail Başbakanı hakkındaki o iddiaları reddetti
Kuyu Köpek
Kuyu köpek hayata tutunalı tam 1 yıl oldu
Mustafa Tuna
Ankara'da kritik toplantı o cadde ve sokakların adı değiştirildi
kanal d yayin akisi
16 Şubat 2018 KANAL D yayın akışı
İlgili Haberler
cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanından Nuray Hafiftaş'ın cenazesi için talimat

Kuyu Köpek

Kuyu köpek hayata tutunalı tam 1 yıl oldu

Osman-Zeliha Dönmez

70 yıldır evli çiftten mutlu ilişkinin sırları

diyarbakır operasyon

15 Şubat öncesi Diyarbakır'da 176 köy ve mezrada yasak başladı

Son Dakika Haberleri
Netanyahu

İsrail Başbakanı hakkındaki o iddiaları reddetti

kanal d yayin akisi

16 Şubat 2018 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

16 Şubat 2018 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

16 Şubat 2018 STAR TV yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Amerika’nın niyeti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Amerika’ya karşı rest çekip “İlişkilerimiz çok kritik noktada. Ya düzelteceğiz, ya tamamen bozulacak. Başka seçenek yok” açıklamasından sonra Pentagon’dan gelen haberler ilişkilerin ...

Devam