70 yıldır evli çiftten mutlu ilişkinin sırları

Kırklareli'nde yaşayan ve 1948 yılında hayatını birleştiren Osman-Zeliha Dönmez çiftinin 70 yıldır birbirine olan sevgisi ve saygısı herkese örnek olacak nitelikte

Kentin Kofcaz ilçesine bağlı 20 haneli Ahlatlı köyünde 70 yıl önce tanışarak dünya evine giren çiftin aşkları halen ilk günkü tazeliğini koruyor. Yaşamlarını oğlu ve gelini ile aynı evde sürdüren 86 yaşındaki "Osman dede" ve "Zeliha nine", gün içerisinde evde sohbet edip zaman zaman da el ele tutuşarak köyde geziyor. Dönmez çiftinin 70 yıllık aşkı, çevredekilerin takdirini topluyor.

"Eşimi çok seviyorum"

Osman Dönmez, yaptığı açıklamada, eşini çok sevdiğini söyledi.Eşiyle 70 yıl önce köyde tanışarak evlendiklerini ifade eden Dönmez, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının hiç bitmediğini kaydetti. Çiftlerin kendilerini örnek almasını istediğini dile getiren Dönmez, "Yeni evlenen çiftlerimiz birbirlerini sevsinler, ayrılmasınlar. Eşimle bir yastıkta 70 yıldır yaşadık. Sağolsun beni hiç üzmedi. Eşimi çok seviyorum. Aşkımız ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Bugüne kadar birbirimize hiç kötü laf söylemedik. Güler yüzümüzle bu yaşlara geldik. Gençlerin aşkı da bizim gibi olsun." diye konuştu. Türk milletinin de bir sevgili gibi birbirine kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Dönmez, ölmeden önceki tek hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırımı görmek olduğunu sözlerine ekledi.

"Bizim sevgimiz çok büyük"

Zeliha Dönmez ise eşiyle 70 yıl önce kurdukları yuvalarını halen sürdürdüklerini kaydetti.Küçük yaşta evlendiklerini ve yaşlarının 86'ya dayandığını aktaran Dönmez, 70 yıllık evliliklerini çocukları ve torunlarıyla taçlandırdıklarını anlattı. Gençlerin de kendilerine hayretle baktığına işaret eden Dönmez, "Eşimi halen seviyorum. Yaşlarımız geçse de birbirimize olan sevgimiz hiçbir zaman azalmayacak. Bizim sevgimiz kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük." ifadelerini kullandı.