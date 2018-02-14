Manisa'da peş peşe korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre Manisa'da bu sabah 6 dakika arayla 3.3 ve 3.6 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi

Alınan son bilgiye göre bu sabah saat 08.08’de merkez üssü Şehzadeler ilçesinin Güzelköy Mahallesi olan, yerin 9.23 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Ardından aynı merkez üssünde, saat 08.14’te yerin 10.28 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde 2’nci bir deprem hissedildi. 6 dakika arayla olan ve hafif şekilde hissedilen depremler, herhangi bir kayba yol açmadı. Bir tedirginliğin yaşanmadığı da gözlendi.