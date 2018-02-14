14/02/2018 08:55


Manisa'da peş peşe korkutan deprem

deprem haberleri

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre Manisa'da bu sabah 6 dakika arayla 3.3 ve 3.6 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi

Alınan son bilgiye göre bu sabah saat 08.08’de merkez üssü Şehzadeler ilçesinin Güzelköy Mahallesi olan, yerin 9.23 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Ardından aynı merkez üssünde, saat 08.14’te yerin 10.28 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde 2’nci bir deprem hissedildi. 6 dakika arayla olan ve hafif şekilde hissedilen depremler, herhangi bir kayba yol açmadı. Bir tedirginliğin yaşanmadığı da gözlendi.

 

Real Madrid Paris Saint Germain
Real Madrid Paris Saint Germain (PSG) maçı canlı yayın bilgileri
Bafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis kariyerinde zirveyi yaşıyor
Nusret Gökçe
David Beckham ve ailesini ağırlayan Nusret hakkında bomba iddia
Sevgililer Günü
Facebook Sevgililer Günü için sürpriz yaptı
Emily Sweeney
ABD’li sporcunun olimpiyat kariyeri kötü bitti
İlgili Haberler
diyarbakır operasyon

15 Şubat öncesi Diyarbakır'da 176 köy ve mezrada yasak başladı

küfür eden şoför

Şehit annesine hakaret eden şoför hakkında karar verildi

yangın haberleri

CNR Expo Fuar Merkezi'nde sabaha karşı korkutan yangın

yağış ve fırtına

Meteorolojiden çok önemli uyarı 'Zehirlenebilirsiniz'

Son Dakika Haberleri
Real Madrid Paris Saint Germain

Real Madrid Paris Saint Germain (PSG) maçı canlı yayın bilgileri

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis kariyerinde zirveyi yaşıyor

Nusret Gökçe

David Beckham ve ailesini ağırlayan Nusret hakkında bomba iddia

Sevgililer Günü

Facebook Sevgililer Günü için sürpriz yaptı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Amerika’dan hep aynı sözler

Amerika ile sorunlar hep aynı ve dost ve müttefikimizden hep aynı vaatler ve sözler. Bir türlü ortak çıkar noktalarında bir araya gelemiyoruz, buluşamıyoruz Başbakan Yıldırım, konu ...

Devam