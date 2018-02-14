14/02/2018 08:39


Şehit annesine hakaret eden şoför hakkında karar verildi

küfür eden şoför

Adana'da bir yolcu otobüsüne binen şehit annesine kullandığı sözler nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çeken şoför tutuklandı

Olayın gerçekleştiği otobüsteki kameraya yansıyan olayın görüntülerinin ulusal basın ile sosyal medyada yayımlanmasının ardından şoför Eren G. hakkında Adana Valiliğince inceleme başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit yakını olduğu için devlet tarafından verilen kartla otobüse binen ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyen, ayrıca hem ona hem de devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlenen şoför için harekete geçti. Eren G, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Eren G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Eren G'nin kullandığı özel halk otobüsünde Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce eksiklikler tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden idari para cezası uygulandığı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca da kendisi hakkında kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi.

 

Real Madrid Paris Saint Germain
Real Madrid Paris Saint Germain (PSG) maçı canlı yayın bilgileri
Bafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis kariyerinde zirveyi yaşıyor
Nusret Gökçe
David Beckham ve ailesini ağırlayan Nusret hakkında bomba iddia
Sevgililer Günü
Facebook Sevgililer Günü için sürpriz yaptı
Emily Sweeney
ABD’li sporcunun olimpiyat kariyeri kötü bitti
İlgili Haberler
diyarbakır operasyon

15 Şubat öncesi Diyarbakır'da 176 köy ve mezrada yasak başladı

deprem haberleri

Manisa'da peş peşe korkutan deprem

yangın haberleri

CNR Expo Fuar Merkezi'nde sabaha karşı korkutan yangın

yağış ve fırtına

Meteorolojiden çok önemli uyarı 'Zehirlenebilirsiniz'

Son Dakika Haberleri
Real Madrid Paris Saint Germain

Real Madrid Paris Saint Germain (PSG) maçı canlı yayın bilgileri

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis kariyerinde zirveyi yaşıyor

Nusret Gökçe

David Beckham ve ailesini ağırlayan Nusret hakkında bomba iddia

Sevgililer Günü

Facebook Sevgililer Günü için sürpriz yaptı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Amerika’dan hep aynı sözler

Amerika ile sorunlar hep aynı ve dost ve müttefikimizden hep aynı vaatler ve sözler. Bir türlü ortak çıkar noktalarında bir araya gelemiyoruz, buluşamıyoruz Başbakan Yıldırım, konu ...

Devam