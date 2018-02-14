CNR Expo Fuar Merkezi'nde sabaha karşı korkutan yangın
İstanbul Yeşilköy'deki CNR Expo Fuar Merkezi'nde, bu sabaha karşı yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken alanda soğutma çalışması yapıldı
Yangının elektrik aksamından çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bu sabah saatlerinde CNR EXPO’da yapılan CNR Avrasya Boat Show’da katılımcılardan birisinin standındaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevlenme yangına dönüşmeden kısa sürede söndürüldü. Sadece katılımcının alanında bulunan bir jet skinin etkilendiği olayda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı” denildi.