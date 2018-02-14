Meteorolojiden çok önemli uyarı 'Zehirlenebilirsiniz'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıya göre lodos nedeniyle vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı önlem almasını istedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı yayınladı. Yurdun batı kesimlerinde önemli bir bölümü etkileyecek lodos fırtınası, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi durumlar ortaya çıkarabilecek.

ZEHİRLENME TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıya göre; Bugün yurdun batı bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi beklenen rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneybatısında kısa süreli fırtına (50-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL’DA HEM LODOS HEM YAĞMUR!

Yurdun batı kesimlerini etkileyecek lodos fırtınasından İstanbul’da nasibini alacak, yapılan tahminlere göre bugün İstanbul’da kuvvetli yağmur etkili olacak ve hava sıcaklığı 13 derece dolaylarında seyredecek. İzmir ve Ankara’da da yağmur bekleniyor, İzmir günü 15 derece sıcaklıklarda geçiririken Ankara’da havanın 12 derece olması bekleniyor.