14/02/2018 07:43


Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ait hedefler bombalandı

hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde yer alan ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütüne ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik bugün hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 8 hedef imha edildi.  Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.


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