13/02/2018 15:39


Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan bot alabora oldu

Meriç Nehri

Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyenleri taşıyan bot alabora oldu. Görgü tanıkları lastik botta 8-10 kişilik bir grubun olduğunu söyledi

AFAD ekipleri, nehirde botlarla arama çalışması başlattı. Arama sırasında kaçaklara ait olduğu düşünülen patlamış lastik bot da bulundu. Nehirde su seviyesinin çok yüksek ve akıntının fazla olması nedeniyle AFAD ekipleri yaklaşık 12 kilometrelik bir alanda arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü sırada Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında bir çocuk cesedine ulaşıldı.Cesedin sabah saatlerinde battığı belirtilen kaçak grubundan olduğu düşünülüyor.


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