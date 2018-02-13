Hrant Dink'in ölümüne ilişkin davada 2 kişi tahliye edildi

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili görülen davada o dönemlerde Trabzon'da görev yapan Jandarma görevlileri Okan Şimşek ve Veysel Şahin'in tahliye edilmesine karar verildi

İstanbul 14. Ağır ceza mahkemesi kararında şöyle denildi: “Suç tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü AKOM Kısım Amirliği KOM Unsur Komutanı olan sanık Başçavuş Okan Şimşek ve Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şahin'in 2006 yılı Temmuz ayı ortalarında Yasin Hayal'in eniştesi olan Coşkun İğci adlı şahıstan Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürmeyi tasarladığını öğrenmeleri üzerine aldıkları bu bilgiyi geciktirmeksizin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olan sanık Metin Yıldız'a ilettikleri, sanıkların ilettikleri bilginin daha sonra komutanlıkta yapılan istihbarat değerlendirme toplantısında da gündeme alındığı anlaşılmıştır.

Böylelikle istihbarat faaliyeti sonrasında düzenlemesi gereken görev sonuç raporuyla ulaşılmak istenen gayeye sanıklar Okan Şimşek ve Veysel Şahin'in aldıkları bilgiyi geciktirmeksizin iletmeleriyle ulaşılması, tutuklu kaldıkları süre, sanıkların Bylock kullanmadıkları, sanık Veysel Şahin'in bank Asya'da hesabının bulunmaması, sanık Osman Şimşek'in hesabının bulunmasına rağmen para trafiğinin bulunmadığı, atılı suç vasıflarının değişme ihtimali dikkate alınarak sanıklar Okan Şimşek ve Veysel Şahin'in tahliyelerine karar verilmiştir.”