Otobüs şoföründen şehit annesine skandal sözler

4 Şubat Pazar günü Adana'da yaşanan olayda ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehit annesi yaşlı kadından para isteyen özel halk otobüsünün şoförü Eren G. gözaltına alındı

Geçtiğimiz hafta özel halk otobüsüne binen şehit annesi yaşlı kadın, devletin kendine verdiği ücretsiz ulaşım kartından faydalanmak istedi. Fakat otobüs şoförü Eren G., yaşlı kadından yolcu ücreti olan 2,5 lirayı istedi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şehit annesi yaşlı kadının, “O zaman devlet niye verdi bu kartı bize” dediği otobüs şoförünün ise “Allah be..sını versin bu devletin” diyerek cevap verdiği görüldü. Devletin kendilerine para vermediğini iddia eden otobüs şoförünün şehit annesine sarf ettiği sözler, yolcuların da tepkisini çekti. Şehit annesi ile otobüs şoförü arasında geçen konuşma ise şöyle:

Şehit annesi: Sen askerliğini yaptın mı?

Eren G.: Yaptım teyze. Niye Yapmayayım

Şehit annesi: Biz de vatana şehit verdik.

Eren G.: Vermiş olabilirsin. Ben vergimi veriyor muyum? Veriyorum. Devlet sana bu hakkı vermişse bana da parasını vermek zorunda. Bu özel halk otobüsü, devlet otobüsü değil. Mazot yakıyor.

ADANA VALİLİĞİ DEVREDE

Şehit annesine yapılan bu küstahlığın sosyal medyaya yansımasının ardından Adana Valiliği harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüyü inceleyip, otobüs şoförünü tespit etti. Otobüs şoförü Eren G., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eren G.’nin kullanmış olduğu halk otobüsünde yaptığı incelemede eksikler tespit ettiği ve buna istinaden idari para cezası uyguladığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.