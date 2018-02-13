13/02/2018 08:10


Efsane Profesör Agop Kotoğyan hayatını kaybetti

Kolsuz Agop

Başarılı cilt uzmanlarından biri olan Kolsuz Agop lakaplı doktor Profesör Agop Kotoğyan hayata veda etti

Sağ kolunu kaybeden ve bu nedenle "Kolsuz Agop" lakabıyla tanınan ünlü profesör, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dr. Kotoğyan, 1952’de geçirdiği kazadan önce çoğu kişi gibi sağ elini kullanırmış. Onu kaybedince sol eliyle iş görebilmek için çok çalışmış. En büyük zorluğu da üniversitedeyken çekmiş. Tek eliyle tüplerden şırıngaya ilaç çekmeyi, bu ilacı hastaya enjekte etmeyi öğrenmek için geceleri hastanede nöbete kalmış, evde portakallara su şırınga edermiş. Dikiş atmayı öğrenmek için ise, evde ne kadar sökük ve yırtık varsa dikermiş. İki yıl içinde tüm bu işleri kimseden yardım almadan tek başına yapıyor hale gelmiş.

 

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