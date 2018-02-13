13/02/2018 08:08


Adana merkezli 9 ilde dev operasyon en az 100 gözaltı var

bahis operasyonu

Adana merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonuna bin polis katıldı. Yapılan operasyon sonucunda 100 kişi gözaltına alındı

Adana merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya’da, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 140 adrese eş zamanlı şafak vakti baskın yapıldı.Yapılan baskında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen çoğu kadın 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Öte yandan, operasyon hala devam ediyor.


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