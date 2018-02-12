12/02/2018 21:17


Flaş ABD Büyükelçiliği’nin olduğu caddenin adı değiştiriliyor

Nevzat Tandoğan Caddesi

Çankaya’daki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin olduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının “Zeytin Dalı” olarak değiştirilmesine karar verildi

Bu karar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın önergesiyle bu akşamki gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulacak. Belediye yetkilileri kararın Meclis’ten çıkmasının ardından yeni ismin yer aldığı tabelaların en kısa sürede caddeye takılacağını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

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