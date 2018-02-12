Kilis'teki binlerce öğrenci için ders zili yeniden çaldı

Kilis Valiliği tarafından uzatılan tatilin ardından yaklaşık 55 bin öğrenci için yeniden ders zili çaldı

Yunus Emre İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz yaptığı açıklamada, Kilis'te 24 bini Suriye uyruklu toplam 55 bin öğrenicinin eğitim gördüğünü söyledi.

Valilik kararıyla bir hafta uzatılan tatilin bugün sona erdiğini ifade eden Alagöz, "Yavrularımız bugün itibarıyla eğitim öğretimlerine başladı. Bütün okullarımız yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla okullarına devam ediyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok şükür. Allah'tan kazasız belasız bir eğitim yılı olmasını diliyoruz." dedi.

Kentte, Valilik tarafından 4 Şubat 2018'de yayımlanan 2018/05 sayılı açıklamayla 5 Şubat'ta sona eren tatil, 12 Şubat 2018'e kadar uzatılmıştı.