12/02/2018 13:08


Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi hapis cezasına çaptırıldı

semih terzi

15 Temmuz darbe girişiminde öldürülen Semih Terzi’nin örgüt üyesi eşi Nazire Terzi'nin 18 yıl hapis cezasına çaptırılmasına karar verildi

FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Semih Terzi’nin örgüt üyesi eşi Nazire Terzi, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nazire Terzi için; “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım”, “terör örgütü üyesi olmak” ve “suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak” suçlarından 52,5 yıl hapis istenmişti.


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