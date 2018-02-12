12/02/2018 10:29


TSK'dan Afrin operasyonunun 24. günüyle ilgili son dakika açıklama

afrin operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı harekatının 24. gününde yaşanan son gelişmelere dair açıklama yaptı

TSK tarafından yapılan açıklamada “Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 12 Şubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 369 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.


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