12/02/2018 08:01


Özgecan Aslan gözyaşları içinde anıldı

Özgecan Aslan

Mersin'de vahşi bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 3. yılı nedeniyle Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı

Heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından kızının mezarına yapılan anıt heykeli okşayan anne Songül Aslan, “Özgecan gibi birçok kadın, çocuk şiddete uğruyor. Maalesef bunların da sonu gelmiyor. Çok güzel bir yasa çıksın ki; hiç kimsenin canı yanmasın. Lütfen bunun üzerinde dursunlar. Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize sesleniyorum, lütfen hiçbir annenin canı yanmasın, gözü yaşlı olmasın. Özgemin çok güzel hayalleri vardı. Hiçbirini gerçekleştiremedim. ‘Dünyanın en iyi psikologu olacağım, bütün hastaları iyileştireceğim’ diyordu” diye konuştu.

Baba Mehmet Aslan ise, kadına şiddete dair yasa istediğini söyledi.

Aslan şöyle konuştu: “Eğer kalbimizde sevginin ışığı yoksa, başka bir şey vardır. O da maalesef şiddete dönüşüyor. Kadına şiddete yönelik çok ağır bir yasanın gelmesi gerekiyor. Fakat var olan yasaların ağırlığını cahil insanlar bilmiyor. Eğitimsizlikten ya da insanların bir anlık o kendilerini ve öfkelerini kontrol edememelerinden kaynaklanmasından dolayı ikinci adımda ne olacağını düşünmüyorlar. Bir anlık gaflet, öfke, kendilerini kontrol edememelerinin bedelini maalesef masum kadınlar, çocuklar ödüyor.” 

Vahşice öldürüldükten sonra yakılmıştı

Mersin’de yaşayan Özgecan Aslan, okulundan evine dönmek için bindiği minibüs şoförü tarafından kaçırılmış, tecavüze direndiği için vahşice öldürüldükten sonra yakılmıştı.

 

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