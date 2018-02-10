10/02/2018 10:48


İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

gözaltı

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ üyesi 31 terörist düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bilgi üzerine yürütülen teknik ve ve fiziki takip çalışmasının ardından dün akşam saat 21.00 sıralarında İstanbul’da 3 ilçede, Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Hareket Timleri operasyon başlattı. Operasyon ekipleri 6 adrese girdi. Deaş üyesi yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 31 kişi sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için Emniyet'e götürüldü.


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