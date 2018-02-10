10/02/2018 10:37


Minibüs kamyona arkadan çarptı çok sayıda ölü var

trafik kazası

Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında minibüsün önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti

Kaza, bu sabah Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 P 9627 plakalı minibüs, önünde ilerleyen 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Minibüstekilerin Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Ölenlerin cesetleri ise otopsileri için morga taşındı.İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu.


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