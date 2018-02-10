10/02/2018 07:58


Hasta taşıyan polis aracı takla attı 1 polis şehit

trafik kazası

Siirt'ten Elazığ'a hasta götüren polislerin aracı Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde takla attı. Kaza sonucunda 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Ali Teğin idaresindeki 56 AG 246 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Ali Teğin hayatını kaybetti, polis memuru Recep Seven'de şehit oldu. Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile Ahmet Teğin ise yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından şehit polis ile hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan polislerin Siirt’in Eruh ilçesinden zihinsel engelli Ahmet Teğin’i rapor için Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesine götürmek için görevli olarak yola çıktığı öğrenildi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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