09/02/2018 17:10


Ankaralılar dikkat 11 Şubat Pazar günü bu yollar kapalı

ankara yol durumu

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, HDP'nin 3. Olağan Kongresi nedeniyle 11 Şubat pazar günü başkentteki bazı yolların trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda HDP'nin kongresinin gerçekleştirileceği hatırlatıldı. Bu nedenle yarın saat 23.00'ten pazar günü kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Gar Kavşağı ile yan varyantları (altgeçit hariç), Ulaştırma Kavşağı ve yan varyantları (üstgeçit hariç) ile Kazım Karabekir Caddesi'nin (Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar) araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada emniyet tedbirlerinin etkin şekilde uygulanabilmesi amacıyla kongreye katılmak için gelenlerin çanta, valiz, makyaj, el, kol ve spor çantası gibi malzemelerle salon çevresi ve arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyeceği kaydedildi. Ayrıca, mağduriyet yaşanmaması için trafiğe kapatılacak yollar ile emniyet tedbirlerinin dikkate alınması istendi.


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