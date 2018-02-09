09/02/2018 12:05


Güvenlik uzmanı cevapladı Afrin'deki şehit sayısı gizleniyor mu

Mete Yarar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 21 gün önce başlatılan Zeytin Dalı Harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken terör hedefleri de bombalanmaya devam ediyor

Karar gazetesinde terör örgütünün kara propaganda faaliyetlerini değerlendiren güvenlik uzmanı Mete Yarar, “Bölgede daha fazla şehit verildiği ve bunun gizlendiği yalanı, terör örgütlerinin en büyük kara propaganda şekli” dedi.

“Şehit ve yaralı sayısı gizleniyor mu?” sorusunu yorumlayan Mete Yarar şu ifadeleri kullandı:

“Kara propagandanın en kirli yönü bu şekilde yapılıyor. Bölgede daha fazla şehit verildiği ve gizlendiği yalanı, terör örgütlerinin en büyük kara propaganda şeklidir. Bunu daha önce Dağlıca’da, Fırat Kalkanı’nda ve onlarca operasyon bölgesinde de duymuştuk. Bir kez bile bu haberler doğru çıkmamasına rağmen hâlâ servis edilmeye devam ediliyor. Türkiye bir devlettir. Bütün olaylar kayıt altına alınıp ve ona göre işlem yapılıyor. TSK, savcılık, Emekli Sandığı onlarca kurum bu kayıtlar üzerinden işlem yapıyor. Bu kayıtlar da gizli değil. Bu söylenenleri yaymak örgütlerin kara propagandasının bir parçası olmaya yol açar.”


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