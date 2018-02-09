09/02/2018 12:03


Resmi Gazete'de yayınlandı çok sayıda bürokrat görevden alındı

resmi gazete

Bugün çok sayıda bürokrat görevden alındı veya görev yeri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre başka bölgelere atanmak üzere görevden alınanlardan bazıları:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Ethem Kalın,

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Salih Başparmak,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Sadi Demirci

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Ekinci,

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman

Atamalar:

Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müşavirliğine

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Uzun, ayne yerde Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne

Edirne Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Sarı, Çorum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Abdullah Necat Birecik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği'ne atandı

 

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