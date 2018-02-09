Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bomba iddia

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ve son dönemlerde boşnaklar hakkında sarf ettiği skandal sözlerle gündeme gelen eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında FETÖ'den soruşturma başlatıldığı öğrenildi

İddiaya göre soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından yürütülüyor. Habere göre, Alçı ve Kütahyalı hakkındaki soruşturma bir ihbar üzerine başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt söz konusu soruşturmayı, ikili hakkında açılmış başka bir soruşturmayla birleştirilmesini talep edip elinden çıkarmak istiyor.