08/02/2018 13:00


TSK'dan Zeytin Dalı harekatının 20. gününde açıklama

Zeytin Dalı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın 20. günüyle ilgili son dakika bilgisini paylaştı

TSK'dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 8 Şubat 2018 tarihinde 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

 


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