Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kritik uyarı

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre Marmara Bölgesinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 6 derece artacak.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Bölgede, rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.