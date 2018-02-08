08/02/2018 09:50


Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kritik uyarı

yağışlı hava

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre Marmara Bölgesinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 6 derece artacak.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Bölgede, rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

 


yağışlı hava
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kritik uyarı
gözaltı
Gazi Üniversitesi eski personellerine FETÖ operasyonu
Cem Karaca
Usta sanatçı Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 sene oldu
WhatsApp
WhatsApp ücretli mi olacak
İrem Derici
İrem Derici takipçilerini şok etti 'Hamilelik çok yakışmış'
İlgili Haberler
gözaltı

Gazi Üniversitesi eski personellerine FETÖ operasyonu

hsyk

Flaş eski HSYK Genel Sekreteri Çanakkale'de yakalandı

şehit haberleri

Teröristler Afrin'e saldırdı 2 asker şehit

Türk Tabipler Birliği

Hükümetten flaş hamle 'Türk' ibareleri kaldırılacak

Son Dakika Haberleri
Cem Karaca

Usta sanatçı Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 sene oldu

WhatsApp

WhatsApp ücretli mi olacak

İrem Derici

İrem Derici takipçilerini şok etti 'Hamilelik çok yakışmış'

benzin

Araç sahiplerine müjde benzin fiyatları düşüyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli

CHP’nin üzerindeki kara bulutlar

Ana muhalefet partisi CHP, kurultayını yaptı ama tartışmalar bitmedi. Atatürk’ün partisi üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İç sorunlar dışa yansıyor. Özellikle Kılıçdaroğlu karşısında yenilgiye uğrayan Muharrem ...

Devam