08/02/2018 09:42


Gazi Üniversitesi eski personellerine FETÖ operasyonu

gözaltı

Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 17 Gazi Üniversitesi personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


yağışlı hava
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kritik uyarı
gözaltı
Gazi Üniversitesi eski personellerine FETÖ operasyonu
Cem Karaca
Usta sanatçı Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 sene oldu
WhatsApp
WhatsApp ücretli mi olacak
İrem Derici
İrem Derici takipçilerini şok etti 'Hamilelik çok yakışmış'
İlgili Haberler
yağışlı hava

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kritik uyarı

hsyk

Flaş eski HSYK Genel Sekreteri Çanakkale'de yakalandı

şehit haberleri

Teröristler Afrin'e saldırdı 2 asker şehit

Türk Tabipler Birliği

Hükümetten flaş hamle 'Türk' ibareleri kaldırılacak

Son Dakika Haberleri
Cem Karaca

Usta sanatçı Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 sene oldu

WhatsApp

WhatsApp ücretli mi olacak

İrem Derici

İrem Derici takipçilerini şok etti 'Hamilelik çok yakışmış'

benzin

Araç sahiplerine müjde benzin fiyatları düşüyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli

CHP’nin üzerindeki kara bulutlar

Ana muhalefet partisi CHP, kurultayını yaptı ama tartışmalar bitmedi. Atatürk’ün partisi üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İç sorunlar dışa yansıyor. Özellikle Kılıçdaroğlu karşısında yenilgiye uğrayan Muharrem ...

Devam