08/02/2018 07:53


Teröristler Afrin'e saldırdı 2 asker şehit

şehit haberleri

TSK unsurlarına yönelik Afrin'de teröristler tarafından düzenlenen tanksavar ve havan saldırıları sonucunda 2 askerimiz şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ve El Maski civarında bulunan TSK unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve havan saldırıları sonucu 2 askerin şehit olduğu ifade edildi.

Saldırının ardından bölücü terör örgütü mensuplarına bölgedeki mevcut ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği belirtildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.


yağışlı hava
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kritik uyarı
gözaltı
Gazi Üniversitesi eski personellerine FETÖ operasyonu
Cem Karaca
Usta sanatçı Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 sene oldu
WhatsApp
WhatsApp ücretli mi olacak
İrem Derici
İrem Derici takipçilerini şok etti 'Hamilelik çok yakışmış'
İlgili Haberler
yağışlı hava

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kritik uyarı

gözaltı

Gazi Üniversitesi eski personellerine FETÖ operasyonu

hsyk

Flaş eski HSYK Genel Sekreteri Çanakkale'de yakalandı

Türk Tabipler Birliği

Hükümetten flaş hamle 'Türk' ibareleri kaldırılacak

Son Dakika Haberleri
Cem Karaca

Usta sanatçı Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 sene oldu

WhatsApp

WhatsApp ücretli mi olacak

İrem Derici

İrem Derici takipçilerini şok etti 'Hamilelik çok yakışmış'

benzin

Araç sahiplerine müjde benzin fiyatları düşüyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli

CHP’nin üzerindeki kara bulutlar

Ana muhalefet partisi CHP, kurultayını yaptı ama tartışmalar bitmedi. Atatürk’ün partisi üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İç sorunlar dışa yansıyor. Özellikle Kılıçdaroğlu karşısında yenilgiye uğrayan Muharrem ...

Devam