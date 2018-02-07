07/02/2018 13:38


Bakan Soylu'dan Ankara'daki patlamaya ilişkin şok açıklamalar

ankara patlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı"nda Ankara'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamaya ilişkin önemli bir açıklama yaptı

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Ankara Vergi Dairesi'nde bir patlama oldu. Bize ilk önce kazan patlaması denildi. Hakikaten de itfaiyeler gitti etrafta herhangi bir şey göremediler. Sonrasında yapılan çalışmalarda hafif bir barut kokusu alındı. Acaba bu bir bombalı eylem olabilir mi diye arkadaşlarımız tetkik ettiler. Burada olmamın esas sebebi bu aslında. Arkadaşlarımız ilgili vergi dairesinin kamerasına baktılar. Kamerada bir şahıs gördüler. Bir çantayı oradaki bir direğin dibine bırakıyor. Görüntülerde çantanın patlama anını izlediler. Baktılar ki bu bir kazan dairesi patlaması değil. Bu bir bombalı eylem. Sonra Osmaniye'de adamı yakaladılar. Buradaki esas kritik nokta şu; bir o çanta oraya bırakılıyor, bir özel güvenlik görevlisi arkadaşımız kamerayı izliyor değil mi? Bunu atlamış. Sadece o dakika mı atlamış, hayır. Aynı adam 1 gün önce yine aynı saatten aynı yere aynı çantayı bırakıyor. İki saat patlamasını bekliyor. Çanta patlamıyor, çantayı tekrar alıyor ve oradan götürüyor. Şimdi bizim özel güvenlik görevlisi arkadaşımız ne yapması lazım? Bunu kameradan takip etmesi lazım. Yaptığınız iş o kadar önemli ve mühim ki..." ifadesini kullandı. 

 

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