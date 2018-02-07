07/02/2018 08:24


Türkiye’nin Washington eski Büyükelçisi hayatını kaybetti

Nabi Şensoy

Uzun süredir böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi gören 73 yaşındaki Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti

Evinde kalp krizi geçiren Sensoy, yakılarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şensoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, hayatı boyunca birçok önemli görevde bulunmuş olan Şensoy, 1990 yılında Türkiye’nin İspanya büyükelçiliği görevini de yaptı.


fenerbahçe
TFF Fenerbahçe Yıldırım ve Kocaman'ı PFDK'ya sevk etti
Nabi Şensoy
Türkiye’nin Washington eski Büyükelçisi hayatını kaybetti
Avrupa Birliği Türkiye
Türkiye ile AB zirvesinin tarihi belli oldu
Falcon Heavy
SpaceX en güçlü roketi Falcon Heavy'i uzaya fırlattı
ECEM balcı
Çarşı Grubu kayıp Ecem için devreye girdi
İlgili Haberler
flaş haber

İzmir'de son dakika patlama oldu ölü ve yaralılar var

Mahmut Pakyürek

İdlib’teki saldırıda yaralanan DSİ çalışanı şehit düştü

şehit haberleri

İdlib'de gözlem noktasına saldırıda 1 asker şehit oldu

TSK konvoyu

Flaş gelişme TSK konvoyu İdlib'e ulaştı

Son Dakika Haberleri
fenerbahçe

TFF Fenerbahçe Yıldırım ve Kocaman'ı PFDK'ya sevk etti

Avrupa Birliği Türkiye

Türkiye ile AB zirvesinin tarihi belli oldu

Falcon Heavy

SpaceX en güçlü roketi Falcon Heavy'i uzaya fırlattı

ECEM balcı

Çarşı Grubu kayıp Ecem için devreye girdi

 Yazarlarımız
turker erturk

III Dünya Savaşı Ne Zaman Çıkacak

Son dönemde en çok sorulan, yanıtı aranan ve üzerinde çokça spekülasyon yapılan konuların başında geliyor; III. Dünya Savaşı’nın çıkıp çıkmayacağı, çıkacaksa ne zaman çıkacağı. Dünya ...

Devam