Türkiye’nin Washington eski Büyükelçisi hayatını kaybetti

Uzun süredir böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi gören 73 yaşındaki Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti

Evinde kalp krizi geçiren Sensoy, yakılarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şensoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, hayatı boyunca birçok önemli görevde bulunmuş olan Şensoy, 1990 yılında Türkiye’nin İspanya büyükelçiliği görevini de yaptı.