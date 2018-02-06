İzmir'de son dakika patlama oldu ölü ve yaralılar var

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Abdulhamit Han Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin doğal gaz kazanında bu öğlen meydana gelen patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine okula, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, öğrenciler tahliye edildi.

Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, öğrencilerin tahliyesini sağladı. Haberi duyan veliler ise endişeyle okula koştu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı.

Ölen kişinin kimliği hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Okulda doğalgaz kazanınıda patlama meydana geldi. Öğrencilerimiz tahliye edildi" açıklamasını yaptı.