06/02/2018 10:50


İdlib’teki saldırıda yaralanan DSİ çalışanı şehit düştü

Mahmut Pakyürek

TSK'ya ait İdlib'e giden konvoya yönelik düzenleyen saldırıda ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek şehit düştü

Geçtiğimiz 30 Ocak’ta Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’e bağlı Al Atarib Kasabası yakınlarında meydana geldi. İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyeti kapsamında Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Oğulpınar Hudut Karakolu’ndan yola çıkan çok sayıda askeri araç ile bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katkı veren iş makinelerinin oluşturduğu konvoya, Al Atarib Kasabası yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda konvoyda yer alan Devlet Su İşleri’ne ait dozer operatörü Yasin Tanboğa şehit olurken, DSİ’de görevli kamyon şoförü Adana nüfusuna kayıtlı Mahmut Pakyürek ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mahmut Pakyürek, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

 

İlgili Haberler
flaş haber

İzmir'de son dakika patlama oldu ölü ve yaralılar var

şehit haberleri

İdlib'de gözlem noktasına saldırıda 1 asker şehit oldu

TSK konvoyu

Flaş gelişme TSK konvoyu İdlib'e ulaştı

yağışlı hava

Önce yağış geliyor sonra sıcaklık rekoru kırılacak

Son Dakika Haberleri
Belma İlhan

Melih Gökçek istifa ederken gözyaşlarına boğulan isim görevden alındı

zeytin dalı harekatı

TSK Zeytin Dalı harekatına ilişkin son bilgiyi verdi

devlet bahçeli

MHP lideri Bahçeli 'Afrin'e gider canımı seve seve feda ederim'

Bruno Peres

Galatasaray'ın transfer listesindeki futbolcu kaza geçirdi

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Kılçdaroğlu’nun hedefi

CHP kurultayından sonra Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkan olması ile başlayan tartışmalar öyle görünüyor ki uzun süre devam edecektir. Yapılan eleştirilerde Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi ayağa kaldıracak güçte ...

Devam