İdlib’teki saldırıda yaralanan DSİ çalışanı şehit düştü

TSK'ya ait İdlib'e giden konvoya yönelik düzenleyen saldırıda ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek şehit düştü

Geçtiğimiz 30 Ocak’ta Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’e bağlı Al Atarib Kasabası yakınlarında meydana geldi. İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyeti kapsamında Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Oğulpınar Hudut Karakolu’ndan yola çıkan çok sayıda askeri araç ile bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katkı veren iş makinelerinin oluşturduğu konvoya, Al Atarib Kasabası yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda konvoyda yer alan Devlet Su İşleri’ne ait dozer operatörü Yasin Tanboğa şehit olurken, DSİ’de görevli kamyon şoförü Adana nüfusuna kayıtlı Mahmut Pakyürek ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mahmut Pakyürek, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.