Önce yağış geliyor sonra sıcaklık rekoru kırılacak

Bu hafta yurdun bazı bölgelerinde hava yağışlı olsa da hava sıcaklığı düşmüyor. Bu hafta mevsimin sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor

Hava sıcaklıkları adım adım yükselirken her kış yoğun kar haberlerinin geldiği Sivas 13 dereceye kadar yükselecek. Güney kıyılarımız da yazdan kalma günler yaşıyor, Antalya bu hafta 23 dereceyi görecek. Gelecek hafta ortasından itibaren ise hava aniden değişecek ve yurdun büyük kısmı kar görecek.

Hava sıcaklıklarının yüksekliğine kuraklık da eklenince Anadolu’da tarımı olumsuz etkileyecek durumlar ortaya çıkmaya başladı. Bu hafta yurdun batı kesimleri yer yer yağışlı seyrederken Anadolu’da geceleri sıfırın altına kadar düşen ısı gündüz saatlerinde 10 derecelerin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR

15 Şubat'ta yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının İstanbul'u etkilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz soğuk hava sistemleri gibi son dakikada yönünü değiştirmezse 15 Şubat'taki sistemle birlikte İstanbul'a kar yağması bekleniyor.