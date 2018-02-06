06/02/2018 07:44


Savaş muhabiri Sami Coşar hayata veda etti

Sami Coşar

Duayen savaş muhabiri Hüseyin Hami Sami Çoşar 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Coşar için bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda tören düzenlenecek

Kıbrıs Barış Harekatında savaş muhabirliği yaptığı sırada Rum Milli Muhafız gücüne esir düşen Coşar, Türk Haberler Ajansı(THA)’dan sonra Amerikan CBS televizyonu için çalıştı. Aralık 1979’da Afganistan’ın Sovyetler Birliği tarafından işgalini dünya, Hüseyin Hami Sami Coşar’ın Kabil Havalimanı’na atlayan Sovyet Paraşütçüler görüntüleri ile öğrendi.

Sami Coşar, İran İslam Devrimi’ni takip ederken tutuklanıp İran’da yaklaşık iki ay cezaevinde yattı. 1987 yılında Filistin’de patlak veren İntifada hareketini, 1989 yılında Çavuşesku’nun devrildiği Romanya Devrimi’ni Visnews için takip etti.

1991 yılında patlak veren I. Körfez Harekâtı’nda Türkiye’den Katar’a kadar pek çok bölgede sıcak gelişmeleri takip etti. 1993 yılında Visnews’un, Reuters Haber Ajansına devri ile Reuters TV’nin bir süre Türkiye Temsilciliği’ni ve prodüktörlüğünü yaptı.

Hüseyin Hami Sami Coşar evli ve iki çocuk babasıydı.

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