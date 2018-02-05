05/02/2018 19:01


TSK acı haberi verdi 1 asker şehit düştü

şehit haberleri

Afrin’in Kuri Tepe bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucunda 1 asker şehit düştü

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.


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