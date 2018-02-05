Flaş gelişme TSK konvoyu kritik köye ulaştı

Terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısının ardından duraklamak zorunda kalan TSK'ya ait konvoy bugün İdlib'de bulunan El Eys köyüne ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan, stratejik öneme sahip El Eys köyüne doğru hareket eden ve içinde çok sayıda zırhlı birliklerinde bulunduğu konvoyu El Eys’e ulaştı. TSK, El Eys’te Astana sözleşmesi gereği varılan anlaşma doğrultusunda gözlem noktası oluşturacak.