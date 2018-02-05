05/02/2018 14:04


Flaş gelişme TSK konvoyu kritik köye ulaştı

El Eys köyü

Terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısının ardından duraklamak zorunda kalan TSK'ya ait konvoy bugün İdlib'de bulunan El Eys köyüne ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan, stratejik öneme sahip El Eys köyüne doğru hareket eden ve içinde çok sayıda zırhlı birliklerinde bulunduğu konvoyu El Eys’e ulaştı. TSK, El Eys’te Astana sözleşmesi gereği varılan anlaşma doğrultusunda gözlem noktası oluşturacak.


necdet sivasli
Kılçdaroğlu’nun hedefi
Şükran Ovalı
Bomba iddia Şükran Ovalı hamile mi
CHP 36. kurultay
CHP Parti Meclisi son üyesi için kura çekimi yapılacak
El Eys köyü
Flaş gelişme TSK konvoyu kritik köye ulaştı
Türk Tabipleri Birliği
TTB Merkez Konseyi üyeleri Ankara Adliyesi'nde
İlgili Haberler
ziyamet karaca

Kanser hastası anne şehit oğluna böyle veda etti

sosyal medya operasyon

Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili paylaşım yapan 449 kişi gözaltında

istanbul haberleri

Polis ekipleri okul ve çevresinde denetim yapıyor

trafik

Yarıyıl tatili bitti İstanbul'da trafik kilitlendi

Son Dakika Haberleri
necdet sivasli

Kılçdaroğlu’nun hedefi

Şükran Ovalı

Bomba iddia Şükran Ovalı hamile mi

CHP 36. kurultay

CHP Parti Meclisi son üyesi için kura çekimi yapılacak

Türk Tabipleri Birliği

TTB Merkez Konseyi üyeleri Ankara Adliyesi'nde

 Yazarlarımız
vatan oz

Ambargolar ve Aktarmalı Uçuşlar

Birleşik Krallık’ta yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  (KKTC) vatandaşları, ülkelerine yaptıkları uçuşlarda mutlaka eziyete uğruyor. Herkes uçak yolculuklarında rahatça doğrudan memleketlerine giderken KKTC vatandaşları dur, ...

Devam