05/02/2018 13:58


Kanser hastası anne şehit oğluna böyle veda etti

ziyamet karaca

'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristler tarafından tanka düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın cenazesinde akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca fenalık geçirdi

Muş'un merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde Ziyamet-Alican Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan uzman onbaşı Fırat Karaca'nın naaşı, bugün sabah saatlerinde askeri uçakla, Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.

7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapan şehit Karaca'nın cenazesini Vali Aziz Yıldırım, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Cenazenin uçaktan indirilmesi sırasında akciğer kanseri tedavisi gören anne Ziyamet Karaca ve şehidin kız kardeşi fenalık geçirdi. Acılı anne ve kız kardeşine sağlık ekipleri müdahale etti.


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