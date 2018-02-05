05/02/2018 09:34


Polis ekipleri okul ve çevresinde denetim yapıyor

istanbul haberleri

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte bugün milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili yeniden çaldı. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde İstanbul'da polis ekipleri tarafından tüm ilçelerdeki okullar ve çevresinde denetim yapıldı

Toplam 150 noktada yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, ekipler okulların önünde şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı.

Denetimlerde servis araçları da Mobil Okul Timleri (MOT) tarafından kontrol edildi. Araçların koltuklarındaki emniyet kemerlerini inceleyen ekipler, aynı zamanda sürücülerin evraklarını da kontrol etti. Okul servis sürücüleri, denetimlerin sıklıkla yapılmasını istedi.

Bu arada Ataşehir Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan ekipler, okulun yakınındaki bir internet cafeye girerek denetim yaptı. Yaşları tutmadığı halde internet kafeye giren 3 çocuk, polisler tarafından okul yetkililerine teslim edildi.


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