Yarıyıl tatili bitti İstanbul'da trafik kilitlendi

Bugünden itibaren milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yeniden ders zili çalındı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu gözlerden kaçmadı

İstanbul'da okulların açılmasıyla yaklaşık 16 bin servis aracının da trafiğe çıkması nedeniyle sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu ile TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan trafik ekipleri de öğrenci servislerini durdurarak denetledi.