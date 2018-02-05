05/02/2018 08:21


Kilis ve Hatay'da bugün ders zili çalmadı

kilis ve hatay

Ülke genelinde bugün öğrenciler yeniden ders başı yaparken Kilis ve Hatay'da yarıyıl tatili 1 hafta daha uzatıldı

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerdeki okullarda, 2017-2018 yarıyıl tatilinin bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi. 

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahallelerde bulunan okullarda yarıyıl tatilinin bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu ilçelerimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl dönemi, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu süre içerisinde aksayan dersler için daha sonra telafi eğitimi düzenlenecektir." ifadesine yer verildi. 


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