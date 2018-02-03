Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı, son dakika
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı. İşte tüm detaylar
AVRUPA SON DAKİKA-Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildiCHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı.Kurultayında genel başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi tamamlandı
Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştı.
Seçimde kayıtlı 1266 delegenin 1253'ü oy kullandı. 1237 oy geçerli sayılırken mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy aldı.
Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sonuçları açıklamada önce şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi. Sonucun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, teşekkür konuşması yaptı.Avrupa son dakika.