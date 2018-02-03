Başkentte panik anları, polis güvenlik önlemlerini arttırdı

Bu sabah Ankara'nın Çankaya İlçesi Söğütözü Mahallesi’nde yol kenarına bırakılan çanta panik yarattı. Vatandaşların olayı bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı

Şüpheli çantanın etrafına güvenlik şeridi çeken polis, yolu araç trafiğine kapatmasının ardından bomba imha uzmanlarından yardım talep etti. Özel kıyafetlerini giyen bomba uzmanı, meraklı gözlerle çalışmaları izleyen vatandaşları uzaklaştırmasının ardından şüpheli çantaya yaklaştı. Elindeki demir çubuk ile çantayı inceleyen bomba uzmanı, dikkatli çalışma ile çantayı açtı. Bomba olmadığı anlaşılan çantanın içinden gazilere ait olduğu değerlendirilen antika bıçaklar, birkaç parça ev eşyası ile dua kitapları çıktı.