03/02/2018 11:39


Başkentte panik anları, polis güvenlik önlemlerini arttırdı

flaş haber

Bu sabah Ankara'nın Çankaya İlçesi Söğütözü Mahallesi’nde yol kenarına bırakılan çanta panik yarattı. Vatandaşların olayı bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı

Şüpheli çantanın etrafına güvenlik şeridi çeken polis, yolu araç trafiğine kapatmasının ardından bomba imha uzmanlarından yardım talep etti. Özel kıyafetlerini giyen bomba uzmanı, meraklı gözlerle çalışmaları izleyen vatandaşları uzaklaştırmasının ardından şüpheli çantaya yaklaştı. Elindeki demir çubuk ile çantayı inceleyen bomba uzmanı, dikkatli çalışma ile çantayı açtı. Bomba olmadığı anlaşılan çantanın içinden gazilere ait olduğu değerlendirilen antika bıçaklar, birkaç parça ev eşyası ile dua kitapları çıktı.


kemal kılıçdaroğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kurultay konuşmasının tam metni
MHP
MHP'de 12. Olağan Kurultay mesaisi başladı
flaş haber
Başkentte panik anları, polis güvenlik önlemlerini arttırdı
Zeytin Dalı harekatı
Zeytin Dalı harekatında 15. gün, TSK son durumu açıkladı
Bitirim Zeki
Bitirim Zeki yaşam savaşını kaybetti
İlgili Haberler
Zeytin Dalı harekatı

Zeytin Dalı harekatında 15. gün, TSK son durumu açıkladı

hava durumu

İl il hava durumu 3 Şubat 2018

zeytin dalı harekatı

TSK açıkladı 897 terörist etkisiz hale getirildi

CHP 36. Olağan Kurultayı

CHP'de kritik gün, davetliler salona giriş yapıyor

Son Dakika Haberleri
kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kurultay konuşmasının tam metni

MHP

MHP'de 12. Olağan Kurultay mesaisi başladı

Bitirim Zeki

Bitirim Zeki yaşam savaşını kaybetti

Macron ve Rihanna

Fransa Cumhurbaşkanı ile Rihanna arasındaki yakınlaşma dikkat çekti

 Yazarlarımız
vatan oz

Ambargolar ve Aktarmalı Uçuşlar

Birleşik Krallık’ta yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  (KKTC) vatandaşları, ülkelerine yaptıkları uçuşlarda mutlaka eziyete uğruyor. Herkes uçak yolculuklarında rahatça doğrudan memleketlerine giderken KKTC vatandaşları dur, ...

Devam