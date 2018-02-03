İl il hava durumu 3 Şubat 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında nemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu -1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 13