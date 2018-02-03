TSK açıkladı 897 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı harekatının başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897'ye ulaştı

TSK tarafından son duruma ilişkin yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi: "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."