03/02/2018 09:38


CHP'de kritik gün, davetliler salona giriş yapıyor

CHP 36. Olağan Kurultayı

"Adalet ve Cesaret " temalı CHP'nin 36. Olağan Kurultayı için Ankara Spor Salonu'na giden vatandaşlar, güvenlik önlemlerinin ardından salona alınıyor

600 polisin ve 200 özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı Ankara Spor Salonu'nun çevresinde de atlı polisler bulunuyor. Kurultayının gerçekleştirileceği salona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri asıldı.

Partililere Türk bayrağı ve parti flamaları dağıtılan solonda, "Emanetimiz Cumhuriyet, gücümüz halk", "Yine, yeniden Cumhuriyet", "Tutuklu gazetecilere özgürlük", "Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz", "Barışı birlikte inşa edeceğiz", "Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz" afişleri asıldı.

Salonun ortasına hazırlanan alanda CHP delegeleri yerlerini almaya başladı. Kurultayda, engelliler de unutulmadı. Konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline çevrilecek. Salonda, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için başlatılan "özgürlük kampanyası" kapsamında imza toplanıyor.

Kılıçdaroğlu ve İnce arasında yarış bekleniyor

CHP'de şimdiye kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıklamıştı.Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin toplam delegenin yüzde 10'unun imzasını alması gerekiyor. Buna göre aday adaylarının 126 delegenin imzasıyla başkanlığa aday olabilecek. Aday adayları arasında bu rakama Kılıçdaroğlu dışında sadece Muharrem İnce'nin ulaşacağı iddia ediliyor.

 

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