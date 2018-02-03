03/02/2018 07:59


Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçen otobüste bulundu

güç kaynağı

Edirne sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde kripto para üretiminde kullanıldığı tespit edilen makine ve güç kaynağı ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arandı. Otobüsün bagaj kısmında siyah poşete sarılmış kripto para olarak bilinen ’bitcoin’ üretiminde kullanıldığı belirtilen makine ve güç kaynağı bulundu.

Yolculardan O.Ö.’ye ait olduğu belirlenen makine ve güç kaynağı ile ilgili herhangi bir yasal belge, fatura beyan edilemediğinden el konuldu. Yolcu O.Ö.’de gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 


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