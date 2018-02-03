03/02/2018 07:27


Ankara'daki patlamanın nedeni bombalı saldırıymış

ankarada patlama

Geçtiğimiz Perşembe akşamı Ankara'nın Çukurambar semtindeki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı’nda meydana gelen patlamayla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı

Patlamanın bombalı saldırı sonucunda meydana geldiği ortaya çıktı. Görüntü incelemesinde araçla bölgeye gelen bir kişinin sırt çantasındaki patlayıcıyı vergi dairesinin girişine bıraktıktan sonra oluşturduğu düzenek yardımıyla uzaktan kumandayla patlattığı ortaya çıktı. Saldırının PYD/YPG/PKK bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Önceki gece sabaha kadar yapılan incelemelerde büyük bir faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. 

MOBESE’den belirlenen bir şüpheliden yola çıkan TEM polisi, Osmaniye’de iki, Adana’da iki, Şırnak’ta iki, Mardin’de iki ve Mersin’de iki kişi olmak üzere toplam 10 kişiyi gözaltına aldı.

Osmaniye’deki baskında 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan’ın gözaltına alınacağı sırada siyanür içerek intihar ettiği iddia edildi. PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan Suriye’de eğitim aldığı belirlenen Ertogan’ın yasadışı yollarla ülkeye girdiği sanılıyor. Kriminal incelemede patlayıcının TNT-RDX karışımı olduğu belirlendi. Saldırının Zeytin Dalı harekâtına misilleme olarak planlandığı da iddia edildi.


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