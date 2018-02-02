02/02/2018 12:38


Kilis ve Reyhanlı’ya peş peşe 6 roket atıldı, 1 şehit 10 yaralı var

roketli saldırı

Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine peş peşe 6 roketli saldırı düzenlendi. Atılan roketler nedeniyle 1 kişi şehit olurken 10 kişi de yaralandı

Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roketin Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu Rıfat Sınırlı isimli vatandaş şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Terör örgütü mensuplarınca atılan roketler Fidanlık Mahallesi’nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi’ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Suriye’deki terör örgütleri tarafından ateşlenen 3 roket, Kilis’e düştü. Roketlerden birinin patlamadığı öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Afrin’de bulunan terör mevzilerinden ateşlenen 3 roket Kilis’e düştü. Roketlerden biri eve, biri de yola isabet etti. Patlamadığı öğrenilen bir roketin ise kontrollü şekilde patlatılacağı bildirildi.

 


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