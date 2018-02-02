02/02/2018 09:45


Afrin'deki GSM kullanıcılarına bu mesaj gönderildi

afrin operasyonu

Suriye-Türkiye sınırında bulunan Afrin ve civarındaki GSM kullanıcılarına özel bir SMS gönderildi

Gönderilen mesajlarda, "Bismillahirrahmanirrahim. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere" ifadeleri yer aldı.

Zeytin Dalı harekâtının hedefinin anımsatıldığı mesajlarda, "Afrinli kardeşlerimiz! Afrin'e ve bölgeye barış, huzur, güven ve refah getirmek için gayret gösteriyoruz. Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı" vurgusu yapıldı.


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